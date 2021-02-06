Estrema Fulminea: потужний гіперкар отримає гібридну батарею

Компанія Automobili Estrema збирається здивувати світ новим електричним гіперкаром. Новинка отримає ім'я Fulminea і унікальну гібридну тягову батарею.

Сама фірма Automobili Estrema з головним офісом в італійській Модені заснована в 2020 році підприємцем Джанфранко Піццуто.

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Торік він встиг попрацювати з Fisker Automotive, в ролі інвестора і партнера, і італійським офісом Jaguar Land Rover, виступаючи амбасадором електричного кросовера I-Pace. Але взагалі Піццуто називає себе автомобільним консультантом.

Дебютним проєктом нової марки стане електричний гіперкар Fulminea (в перекладі з італійської миттєво, блискавично), який кине виклик Aspark Owl і Lotus Evija. Купе отримає силову установку з чотирьох електромоторів з сумарною віддачею 2040 кінських сил і першу у світі гібридну тягову батарею. Вона буде складатися з суперконденсаторів і осередків з твердотілим електролітом, які нададуть Avesta Battery Energy Engineering. До речі, щось схоже ми вже бачили на концептуальному мотоциклі NAWA Racer.

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