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Відома головна фішка першого електромобіля від Apple
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Схоже, компанія Apple планомірно рухається до поставленої мети – випуску електромобіля під власним брендом. І хоча ще не оголошена навіть приблизна дата анонсу новинки, у мережі вже почали з'являтися перші подробиці.
Передовсім стало відомо, що Apple оголосила про співпрацю з великими автовиробниками. Але це ще не все. Також ми уже знаємо про знакові особливості першого електромобіля "яблучної" компанії.
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За даними видання CNBC, зараз Apple готується укласти партнерську угоду з південнокорейськими брендами Hyundai та KIA. Зокрема, першому автомобілю вендора з Купертіно приписують платформу Hyundai E-GMP. При цьому джерело стверджує, що дебютна модель Apple Car буде зовсім позбавлена можливості керування водієм, та стане повністю безпілотним транспортом.
Перший електромобіль Apple буде повністю безпілотним
"Перші автомобілі Apple Cars не передбачатимуть водія за кермом. Це будуть автономні електромобілі, призначені для бізнесу й орієнтовані на останню милю", – повідомляє видання.
Це може означати, що автомобілі Apple, принаймні, на початковому етапі впровадження будуть орієнтовані на доставку продуктів та інших вантажів, а також на роботу в організаціях, що надають послуги безпілотного таксі.
Очікується, що дебют Apple Car відбудеться 2024 році, але компанія поки не підтвердила цю інформацію.
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