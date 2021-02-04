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Відома головна фішка першого електромобіля від Apple

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Apple запланувала співпрацю з автогігантами - фото 1
Apple запланувала співпрацю з автогігантами

Схоже, компанія Apple планомірно рухається до поставленої мети – випуску електромобіля під власним брендом. І хоча ще не оголошена навіть приблизна дата анонсу новинки, у мережі вже почали з'являтися перші подробиці.

Передовсім стало відомо, що Apple оголосила про співпрацю з великими автовиробниками. Але це ще не все. Також ми уже знаємо про знакові особливості першого електромобіля "яблучної" компанії.

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За даними видання CNBC, зараз Apple готується укласти партнерську угоду з південнокорейськими брендами Hyundai та KIA. Зокрема, першому автомобілю вендора з Купертіно приписують платформу Hyundai E-GMP. При цьому джерело стверджує, що дебютна модель Apple Car буде зовсім позбавлена ​​можливості керування водієм, та стане повністю безпілотним транспортом.

Відома головна фішка першого електромобіля від Apple - фото 446312
Перший електромобіль Apple буде повністю безпілотним

"Перші автомобілі Apple Cars не передбачатимуть водія за кермом. Це будуть автономні електромобілі, призначені для бізнесу й орієнтовані на останню милю", – повідомляє видання.

Це може означати, що автомобілі Apple, принаймні, на початковому етапі впровадження будуть орієнтовані на доставку продуктів та інших вантажів, а також на роботу в організаціях, що надають послуги безпілотного таксі.

Очікується, що дебют Apple Car відбудеться 2024 році, але компанія поки не підтвердила цю інформацію.

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