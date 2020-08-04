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Ешлі Грем знялась повністю оголеною разом зі своїм маленьким сином

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Ешлі Грем голою позувала для свого чоловіка - фото 1
Ешлі Грем голою позувала для свого чоловіка

У середині січня модель plus size Ешлі Грем уперше стала мамою. Замість того, щоб посилено худнути задля рекламних зйомок і ефектних появ на червоній доріжці, Ешлі з головою поринула в материнство і турботу про сина Айзека.

Але глянцеві зйомки знайшли її саму, тому Грем, недовго думаючи, показала світу всю себе – таку, яка є, з усіма плюсами і мінусами фігури. Вона знялася повністю оголеною для нового випуску американського Elle, позуючи разом з сином своєму чоловікові, фотографу Джастіну Ервіну.

До теми: Ешлі Грем показала фігуру після пологів: без прикрас

"Дивлячись на свої розтяжки й інші зміни, що відбулися з моїм тілом, думаю, що всі жінки – супергерої. Ми створені для того, щоб дарувати життя. Пологи – це прекрасно, але в цьому можна остаточно переконатися лише тоді, коли сама стаєш матір'ю. Звичайно, я і до вагітності вважала, що жінки можуть подобатися собі при будь-яких змінах фігури. Але після вагітності я дійсно переосмислила ставлення до себе", – розповіла Ешлі в інтерв'ю, яке для видання взяла актриса Крістен Белл. Сама зйомка пройшла в сімейному будинку Грем в штаті Небраска.

Нагадаємо, на останніх тижнях вагітності модель влаштувала гучну в мережі "оголену" фотосесію, кадри для якої також зробив її чоловік Джастін Ервін. Модель ніколи не соромилася подібних зйомок, і новий статус не тільки не вплинув на її ставлення до свого тіла, а навіть зробив її ще розкутішою. Більш того, вагітність і набрані за цей час кілограми зробили її щасливішою і впевненішою в собі, про що Грем розповідала в соціальних мережах.

"За всю вагітність я набрала 50 фунтів (понад 22 кг). І знаєте що? Мені все одно! Я ніколи не почувалась краще, ніж зараз. І я дуже вдячна тому, що моє тіло і син дозволили мені бути такою ж рухомою і гнучкою. Між тренуваннями, йогою, голковколюванням і лімфатичним масажем я нарешті прийняла всю цю вагітність і зрозуміла, як почуватися найкраще", – розповіла вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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