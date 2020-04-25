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Ешлі Грем завела мережу апетитними формами у відвертому купальнику
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Відома модель plus-size Ешлі Грем не залишилася осторонь від свята, яке об'єднало всю мережу – Дня Землі. Так, молода мама показала ролик, знятий на фоні мальовничої природи. На відео Ешлі пливе на sup-дошці, демонструючи розкішні краєвиди. Але не обійшлося і без спокусливих образів.
Так, на свіжому ролику Ешлі Грем позує у відвертому чорному купальнику з рожевими палітурками на спині і капелюшку. А тому, крім пейзажів, вона показала і свої апетитні форми. Підписники красуні оцінили спокусливий образ пишнотілої моделі, засипавши її приємними словами.
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"Відчуваю себе ще більш вдячною за природу в ці дні. Я думаю, ми всі дізналися, наскільки потужним може бути свіже повітря і сонце за останні кілька тижнів! Це знято у поїздці, яку я провела з мамою в останній День матері відразу після того, як я дізналася, що вагітна. Всім щасливого Дня Землі! Робімо свою справу і давайте любити маму, щоб наші діти і їхні діти могли насолоджуватися цією чудовою планетою!" – прокоментувала відео Ешлі.
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