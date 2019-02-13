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Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику

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Модель з розміром L рекламувала одяг plus-size - фото 1
Модель з розміром L рекламувала одяг plus-size / dailymail

Британський онлайн-магазин Boohoo потрапив у скандал через рекламу одягу для пишнотілих дам за допомогою худий моделі. Покупці розгнівалися через те, що одяг розміру XL демонструє дівчина з розміром L.

Boohoo найняв 26-річну Анну Фітцдорф для демонстрації одягу категорії plus-size. Заявлені моделі спідньої білизни мають розмір XL тоді, як сама дівчина носить L.

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Такий обман викликав хвилю обурення покупців і користувачів мережі. Дівчата звинувачують магазин в тому, що вони маніпулюють покупцями за допомогою "чергового прикладу для наслідування".

Покупці вимагають уявити білизну відповідного розміру на реальних моделях.

Покупців розгнівала невідповідність моделей - фото 307536

Покупців розгнівала невідповідність моделей - фото 307537

Покупців розгнівала невідповідність моделей - фото 307538

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Джерело: dailymail
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