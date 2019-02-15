Відома модель вразила декольте на подіумі: відеофакт

Популярна американська модель Джіджі Хадід з'явилась на модному подіумі у розкішній чорній сукні з відвертим декольте. Ця дівчина уміє поєднувати елегантність та звабливість.

23-річна американська супермодель та ведуча Джіджі Хадід встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там вона активно ділиться майже всім, що трапляється в житті. Тому не дивно, що за нею стежать понад 46 млн користувачів.

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Нещодавно Джіджі стала однією з зірок, які вийшли на подіум у новій колекції дизайнера Марка Джейкобса. Поява красуня запам'яталась публіці, а також з'явилась на публіці, адже модель постала у розкішній чорній сукні з глибоким вирізом.

"Минулої ночі. Фото та відео не можуть чесно показати все, що відбувалось. Магічний образ від Марка Джейкобса, який з'являється з темряви, був однією із найяскравіших речей, які я коли-небудь бачила", – відзначила Хадід під відео. Зацініть!

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