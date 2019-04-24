Зваблива модель plus-size лише в сорочці підкорила фанатів

Одна із найпопулярніших моделей plus-size у світі Ешлі Грем здивувала прихильників незвичайним образом. Красуня показала, як можна виглядати стильно лише у джинсовій сорочці.

31-річна американська модель plus-size у Ешлі Грем постійно перевертає світ моди, показуючи, що кожна жінка може бути красивою та впевненою у собі. Дівчина постійно представляє модні бренди, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за апетитною американкою стежать понад 8 мільйонів осіб. І це не дивно, адже її акаунт наповнюється не лише ідеальними світлинами, а й реальними кадрами без фотошопу.

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Нещодавно Ешлі поділилась серією фото свого незвичайного образу, для якого обрала довгу джинсову сорочку та голе тіло та високі чорні ботфорти. Вбрання лише підкреслило її спокусливу фігуру.

Гортайте галерею:

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