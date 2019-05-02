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Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Популярна plus-size модель з пишними формами Ешлі Грем викликала фурор на церемонії вручення премії Billboard Music Awards. Знімками з заходу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відома модель одягла на церемонію Billboard Music Awards блискуче сріблясте плаття з відвертим глибоким декольте, яке вигідно підкреслили апетитні форми красуні. На талії наряд зафіксований чорним широким поясом, а над лівою ногою розташований відвертий розріз.

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Грем використовувала легкий макіяж і мінімум прикрас, обмежившись сережками.

Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте - фото 325119

Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте - фото 325120

Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте - фото 325121

Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте - фото 325122

Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте - фото 325123

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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