Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте

Популярна plus-size модель з пишними формами Ешлі Грем викликала фурор на церемонії вручення премії Billboard Music Awards. Знімками з заходу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відома модель одягла на церемонію Billboard Music Awards блискуче сріблясте плаття з відвертим глибоким декольте, яке вигідно підкреслили апетитні форми красуні. На талії наряд зафіксований чорним широким поясом, а над лівою ногою розташований відвертий розріз.

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Грем використовувала легкий макіяж і мінімум прикрас, обмежившись сережками.

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