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Гра престолів

Модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Одна з найпопулярніших моделей з пишними формами Ешлі Грем поділилася знімками з пляжного відпочинку. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Plus-size модель відпочиває в мексиканському морському місті Тулум. Грем знялася на пляжі у відвертому купальнику. Зірка вибрала для морського відпочинку практично не помітний на тілі трусики і продемонструвала пишні форми.

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Красуня позує між пальмами на тлі моря з капелюхом в руках і сонцезахисними окулярами. На одному зі знімків модель повернулася спиною до камери, одягнувши капелюх і поклавши долоні на сідниці.

Модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику - фото 327105

Модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику - фото 327106

Модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику - фото 327107

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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