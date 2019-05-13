Модель plus-size Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику

Одна з найпопулярніших моделей з пишними формами Ешлі Грем поділилася знімками з пляжного відпочинку. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Plus-size модель відпочиває в мексиканському морському місті Тулум. Грем знялася на пляжі у відвертому купальнику. Зірка вибрала для морського відпочинку практично не помітний на тілі трусики і продемонструвала пишні форми.

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Красуня позує між пальмами на тлі моря з капелюхом в руках і сонцезахисними окулярами. На одному зі знімків модель повернулася спиною до камери, одягнувши капелюх і поклавши долоні на сідниці.

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