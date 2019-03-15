На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ernest Airlines запускає новий рейс із Києва
-
- 26
Авіакомпанія Ernest Airlines заявила про відкриття з 16 березня нового рейсу Київ – Генуя, який виконуватимуть з аеропорту в Жулянах.
Італійська авіакомпанія Ernest Airlines заявила про відкриття нового рейсу з Києва. Про повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Київ у Facebook.
І ще: Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року
"Італійська авіакомпанія Ernest Airlines і Міжнародний аеропорт Київ раді повідомити, що 16 березня відкривається новий рейс Київ – Генуя. Це перший прямий рейс між двома містами, який буде виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня", – йдеться в повідомленні. Як відомо, Генуя – портове місто на півночі Італії, головне місто провінції Генуя і регіону Лігурія.
Днями популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував старт польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Частота авіаперельотів буде складати 4 рейси на тиждень, а запуск їх запланований на жовтень 2019 року.
Читайте також: На Ryanair і Wizzair чекає шалений штраф через правила перевезення багажу
-
19:50Усуваємо цвіль у ванній назавжди: три простих кроки
-
19:41Дивіться кумедний ролик, присвячений конфіденційності в iPhone
-
19:32Форрест Гамп: улюблений фільм отримає ремейк
-
19:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень
-
19:13Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:50Всього три вправи кожен день – і віагра не знадобиться
-
18:42Ford нагадав про випуск екологічного Mustang
-
18:21Усе про користь 30-хвилинного денного сну
-
18:13Дефіцитний товар: чому Xiaomi призупинила продажі смартфона Mi9
-
18:00Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52MARUV знялася у пікантному шкіряному вбранні
-
17:43Ці продукти негативно впливають на інтимне життя
-
17:2110 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
-
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
-
17:14В американському містечку мером обрали козла
-
17:05Порошенка на Закарпатті зустріли квітами у ямах на дорозі: відеофакт
-
16:53Ernest Airlines запускає новий рейс із Києва
-
16:43Науковці виявили несподіваний зв'язок між поставою та настроєм
-
16:25Слава Камінська у бікіні похизувалася ідеальною фігурою
-
16:15Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом
-
15:58У WhatsApp знайшли нову важливу функцію
-
15:33Фахівці розповіли, як визначити неефективний антивірус для Android
-
15:20Привітання з Днем народження прозою: оригінальні побажання простими словами
-
15:13На якій олії смажити найкраще: не оливкова
-
19:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень
-
17:2110 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
-
15:00Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді
-
13:14Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу
-
12:05ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
-
09:13Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
07:15В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв
- 14 березня
-
22:53Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
-
20:10Динамо – Челсі: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:21Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми
-
10:42Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру
-
09:21Як не захворіти весною: лайфхаки
-
07:13Яку погоду очікувати в Україні 14 березня
- 13 березня
-
22:51З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій
-
12:58Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним
-
10:15Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
-
07:15Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків
- 12 березня
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)