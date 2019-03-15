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Ernest Airlines запускає новий рейс із Києва

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Генуя – портове місто на півночі Італії - фото 1
Генуя – портове місто на півночі Італії / Alldrifters

Авіакомпанія Ernest Airlines заявила про відкриття з 16 березня нового рейсу Київ – Генуя, який виконуватимуть з аеропорту в Жулянах.

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines заявила про відкриття нового рейсу з Києва. Про повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Київ у Facebook.

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"Італійська авіакомпанія Ernest Airlines і Міжнародний аеропорт Київ раді повідомити, що 16 березня відкривається новий рейс Київ – Генуя. Це перший прямий рейс між двома містами, який буде виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня", – йдеться в повідомленні. Як відомо, Генуя – портове місто на півночі Італії, головне місто провінції Генуя і регіону Лігурія.

Днями популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував старт польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Частота авіаперельотів буде складати 4 рейси на тиждень, а запуск їх запланований на жовтень 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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