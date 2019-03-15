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Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року

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Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній у світі очолили австралійці - фото 1
Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній у світі очолили австралійці

Сайт Airlineratings.com, який спеціалізується на оцінці авіакомпаній, склав рейтинг найбезпечніших перевізників 2019 року. При цьому враховувалася низка чинників: від характеристик галузевих органів авіації та статистики для розслідування обставин до віку авіапарку.

Авіакомпанії, включаючи British Airways, Emirates і Qatar, увійшли до числа 20 найбезпечніших авіакомпаній у світі, а Wizz Air і Flybe – до числа найбезпечніших у світі бюджетних авіакомпаній.

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Лідером рейтингу стала австралійська Qantas. Найстаріший у світі перевізник (компанії 98 років) використовує аеронавігаційну систему Future, реєстратор польотних даних для контролю характеристик літака й екіпажу, систему автоматичного заходу на посадку і супутникові дані для польоту над горами. Все це дозволило Qantas посісти перше місце списку.

Австралійський Qantas – найбезпечніший авіаперевізник у світі - фото 314638
Австралійський Qantas – найбезпечніший авіаперевізник у світі

Всього у рейтингу найбезпечніших авіакомпаній 20 позицій. Другу сходинку посіла Air New Zealand, а третю – Alaska Airlines.

Найбезпечніші авіакомпанії 2019 року:

  • Qantas
  • Air New Zealand
  • Alaska Airlines
  • All Nippon Airways
  • American Airlines
  • Austrian Airlines
  • British Airways
  • Cathay Pacific Airways
  • Emirates
  • EVA Air
  • Finnair
  • Hawaiian Airlines
  • KLM
  • Lufthansa
  • Qatar
  • Scandinavian Airline System
  • Singapore Airlines
  • Swiss
  • United Airlines
  • Virgin Atlantic and Australia

Airlineratings також проаналізував роботу бюджетних авіакомпаній, і склав список з 10 найбільш безпечних лоукостерів. Вони також пройшли суворий аудит експлуатаційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IOSA).

Найбезпечніший лоукостер – компанія Flybe - фото 314639
Найбезпечніший лоукостер – компанія Flybe

Топ-10 найбезпечніших бюджетних авіаліній:

  • Flybe
  • Frontier
  • HK Express
  • Jetblue
  • Jetstar Australia / Asia
  • Thomas Cook
  • Volaris
  • Vueling
  • Westjet
  • Wizz Air.

Крім того, Airlineratings виділив найбезпечніші авіакомпанії, які отримали всього одну або дві зірки з семи. До них, зокрема, належать Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Суринам) і Trigana Air Service (Індонезія).

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Джерело: Independent
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