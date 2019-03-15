Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року

Сайт Airlineratings.com, який спеціалізується на оцінці авіакомпаній, склав рейтинг найбезпечніших перевізників 2019 року. При цьому враховувалася низка чинників: від характеристик галузевих органів авіації та статистики для розслідування обставин до віку авіапарку.

Авіакомпанії, включаючи British Airways, Emirates і Qatar, увійшли до числа 20 найбезпечніших авіакомпаній у світі, а Wizz Air і Flybe – до числа найбезпечніших у світі бюджетних авіакомпаній.

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Лідером рейтингу стала австралійська Qantas. Найстаріший у світі перевізник (компанії 98 років) використовує аеронавігаційну систему Future, реєстратор польотних даних для контролю характеристик літака й екіпажу, систему автоматичного заходу на посадку і супутникові дані для польоту над горами. Все це дозволило Qantas посісти перше місце списку.

Австралійський Qantas – найбезпечніший авіаперевізник у світі

Всього у рейтингу найбезпечніших авіакомпаній 20 позицій. Другу сходинку посіла Air New Zealand, а третю – Alaska Airlines.

Найбезпечніші авіакомпанії 2019 року:

Qantas

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

American Airlines

Austrian Airlines

British Airways

Cathay Pacific Airways

Emirates

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

KLM

Lufthansa

Qatar

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin Atlantic and Australia

Airlineratings також проаналізував роботу бюджетних авіакомпаній, і склав список з 10 найбільш безпечних лоукостерів. Вони також пройшли суворий аудит експлуатаційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IOSA).

Найбезпечніший лоукостер – компанія Flybe

Топ-10 найбезпечніших бюджетних авіаліній:

Flybe

Frontier

HK Express

Jetblue

Jetstar Australia / Asia

Thomas Cook

Volaris

Vueling

Westjet

Wizz Air.

Крім того, Airlineratings виділив найбезпечніші авіакомпанії, які отримали всього одну або дві зірки з семи. До них, зокрема, належать Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Суринам) і Trigana Air Service (Індонезія).

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