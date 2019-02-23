На Ryanair і Wizzair чекає шалений штраф через правила перевезення багажу

Італійський антимонопольний комітет визнав, що введені з 1 листопада 2018 року правила щодо багажу – хибна торговельна практика, яка вводить клієнтів в оману стосовно ціни на квиток. Це й стало причиною мільйонного штрафу, який очікує на лоукостерів Ryanair і Wizzair.

Регулятор ухвалив, що авіакомпанії Ryanair і Wizzair мають сплатити штраф у розмірі 3 і 1 мільйон євро відповідно за введення нових правил перевезення ручної поклажі.

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Ручна поклажа – важливий елемент обслуговування повітряного транспорту, і її перевезення повинне бути дозволене без додаткових витрат, – йдеться в заяві італійського антимонопольного комітету.

Раніше у відомстві наголошували на тому, що змушування додатково оплачувати ручну поклажу дає неправильне уявлення про реальну ціну на квиток, що неабияк вводить в оману споживачів.

На лоукостерів чекає мільйонний штраф / Lotsia

Нагадаємо, що нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.

Звідси й обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди вища, ніж тариф, поданий на початку процесу.

Регулятор вимагає, щоб компанії виконали його рішення протягом 60 днів.

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