Епопея триває: скло моста у Києві відгородили парканом

Скляні панелі нового пішохідного моста в Києві огороджені від пішоходів парканом. Про це повідомив журналіст Ігор Рец.

Для безпеки киян і гостей столиці, скляні панелі на металевій конструкції нового пішохідного мосту закрили парканом.

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"Дорогою на роботу пройшовся по новому мосту. Клички – реально сміливі брати. Я б не стрибав", – відреагував він на стрибки братів Кличків на мосту в день відкриття.

Нагадаємо, пішохідний міст у Києві відкрили 25 травня і обійшовся він у суму близько 400 млн грн, проте вже на наступний день на одному зі скел моста з'явилися тріщини. У поліції відкрили кримінальне провадження. Київський мер Віталій Кличко раніше публікував відео заміни скляного покриття і запевняв, що все застеклення буде демонтоване для обробки і посилене герметиком.

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