Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Епопея триває: скло моста у Києві відгородили парканом

  • 65
Пішохідний міст у Києві відкрили 25 травня - фото 1
Пішохідний міст у Києві відкрили 25 травня / funtime.kiev.ua

Скляні панелі нового пішохідного моста в Києві огороджені від пішоходів парканом. Про це повідомив журналіст Ігор Рец.

Для безпеки киян і гостей столиці, скляні панелі на металевій конструкції нового пішохідного мосту закрили парканом.

І ще: Я тупо не витримую: міст Кличка отримав власну сторінку в Instagram

"Дорогою на роботу пройшовся по новому мосту. Клички – реально сміливі брати. Я б не стрибав", – відреагував він на стрибки братів Кличків на мосту в день відкриття.

Нагадаємо, пішохідний міст у Києві відкрили 25 травня і обійшовся він у суму близько 400 млн грн, проте вже на наступний день на одному зі скел моста з'явилися тріщини. У поліції відкрили кримінальне провадження. Київський мер Віталій Кличко раніше публікував відео заміни скляного покриття і запевняв, що все застеклення буде демонтоване для обробки і посилене герметиком.

Читайте також: В обмінниках різко зріс курс долара і євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
  • 27 травня, 16:21
  • 2322
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1245
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 644
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна