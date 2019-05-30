В обмінниках різко зріс курс долара і євро

В обмінних пунктах столичних банків долар злетів ще на 18 копійок, а євро – майже на 15 копійок. Чим обумовлений такий стрибок?

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 11:30 у четвер, 30 травня, підвищився в порівнянні з 29 травня на 18,36 коп. до 26,8203 UAH/USD, курс купівлі – на 15,83 коп. до 26,4656 UAH/USD.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 12,41 коп. до 29,4184 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,83 коп. до 29,9391 UAH/EUR. Напередодні обмінники вже піднімали курс євро і долара. Так, американська валюта подорожчала майже на три копійки, а євро на одну.

Днями стало відомо, що Україна продовжить співпрацю з МВФ, але грошей від нього не отримає ще як мінімум півроку, впевнені експерти.

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