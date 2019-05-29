Я тупо не витримую: міст Кличка отримав власну сторінку в Instagram

Міст Кличка виснажився і скаржиться на життя в Instagram

З моменту відкриття пішохідно-велосипедного моста над Володимирською гіркою пройшло не так уже й багато часу, але цього було достатньо, аби він став зіркою мемів. Крім того, міст, який урочисто відкрили до Дня Києва, отримав власну сторінку в соцмережі Instagram.

Ми наразі не можемо розповісти, хто веде цю сторінку, але автор постів робить кожну нову публікацію справжнім витвором мистецтва, підкреслюючи ситуацію влучними підписами.

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"Мій перший день. Усе починалось непогано", – розповідає міст під першим фото у мережі.

"Але на третій день існування... я тупо не витримую", – можна відчути весь біль, який переживає конструкція.

"Не тисни на мене", – супровідний текст до фото з Володимиром Кличком.

"Який прекрасний світ без людей (і тріщин".

"Люблю дощ, в ньому можна сховати свої сльози (тріщини)", – жалісно зізнається міст.

Зазначимо, що скло на мосту тріснуло уже кілька разів з моменту відкриття. Про першу тріщину розповів мер Києва Віталій Кличко. І поки ремонтували один елемент – тріснув інший. Також у мережі користувачі скаржаться на те, що швидко стирається покриття велосипедної доріжки.

Пішохідно-велосипедний міст над Володимирською гіркою відкрили до Дня Києва, 25 травня. Споруда об'єднує Хрещатий і Володимирський парки. Цікаво, що проект обійшовся столиці у майже 400 мільйонів гривень, а міст – у 275!

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