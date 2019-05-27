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Кличко показав, як ремонтують тріснувший скляний міст у Києві (відео)

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Скляне покриття мосту засіяли тріщини - фото 1
Скляне покриття мосту засіяли тріщини / 44.ua

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту над Володимирським узвозом змінюють захисне скло-плівку. Відео ремонту моста опублікував мер міста Віталій Кличко у Facebook.

Кличко повідомив, що інші фрагменти скляної підлоги будуть демонтовані для перевірки і додатково оброблені герметиком.

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"А кияни продовжують гуляти нашим новим пішохідно-велосипедним мостом і милуватися видами з нього", – написав мер Києва на своїй сторінці в соцмережі. Нагадаємо, 19 травня мер Києва особисто проінспектував будівництво моста через Володимирський узвіз, який урочисто відкрили на День Києва 25 травня.

Однак через деякий час скляне покриття засіяли тріщини. Київський градоначальник звинуватив у події вандалів, які, на його думку, стріляли в міст знизу. "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (моста). Розглядається версія того, що стріляли", – написав мер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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