Епічна реклама окулярів підкорює мережу (відео)

Архівна реклама магазинів оптики знову стала вірусною, адже досі дивує своєю креативністю. Звісно ж, у житті таке навряд чи трапилось, а її творці можуть отримати нагороду за сюжет. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Amateurlapse поділився давньою рекламою магазинів з окулярами, яка стрімко піднялась у тренди. За короткий час допис зібрав понад 60 тисяч балів та більше як 500 коментарів.

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А все тому, що це зовсім небанальний ролик, який має елементи трилеру. Спершу глядач і не здогадується, що ж це за реклама, адже на відео можна побачити чоловіка, який обожнює боулінг та забирає свою улюблену кулю. Але по дорозі до машини вона вилітає зі спеціальної сумки та летить прямо по вулиці вниз. Один з перехожих вирішує зловити кулю, але явно не бачить, що це не м'яч. Якби реклама могла отримати Оскар, то творці цієї точно б прославились:

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