Портал в альтернативний всесвіт: ілюзія на фото дівчини під водою вразила мережу

Ефектний знімок дівчини, яка пливе під водою на заході сонця, здивував користувачів мережі.

Так, кадр, опублікований на розважальному сервісі Reddit, викликав у коментаторів асоціації з вулканом і навіть з порталом в інший світ. Таке враження створюється внаслідок гри світла на фото.

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"Жінка торкається потойбічного порталу чи жінка під водою під час заходу?", "Портал в альтернативний всесвіт", "Одне з найкращих зображень, що я бачив за останній час", – пишуть юзери у коментарях під знімком.

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