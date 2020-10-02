Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Епатажна зірка Нікі Мінаж народила первістка: ЗМІ

  • 12
Нікі Мінаж уперше стала мамою - фото 1
Нікі Мінаж уперше стала мамою

Реп-виконавиця Нікі Мінаж і її чоловік Кеннет Петті стали батьками. За інформацією People, первісток пари з'явився на світ 30 вересня у Лос-Анджелесі. Стать та ім'я дитини не повідомляються.

Сама ж зірка поки не розповідає про поповнення у родині.

Це цікаво: Зваблива Ельза Хоск оголосила про вагітність оголеною фотосесією

"Зараз Нікі почувається неймовірно щасливою, – раніше розповідало джерело Harper's Bazaar про вагітність Мінаж. – Вона так довго хотіла стати мамою, так ревно молилася, і нарешті це сталося. Зараз вона найщасливіша з жінок. І вона дуже чекає того дня, коли зможе зустрітися з ним або з нею".

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про поповнення у родині Хоакіна Фенікса і Руні Мари. У них народився хлопчик, якого назвали Рівером в честь старшого брата актора. Також щасливими батьками стали Джіджі Хадід і Зейн Малік.

Читайте також: Меган Маркл зізналася, як ставиться до хейтерів і критики

Джерело: People
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 240
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6137
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2552239
Загрузка...
Новини