Епатажна зірка Нікі Мінаж народила первістка: ЗМІ

Реп-виконавиця Нікі Мінаж і її чоловік Кеннет Петті стали батьками. За інформацією People, первісток пари з'явився на світ 30 вересня у Лос-Анджелесі. Стать та ім'я дитини не повідомляються.

Сама ж зірка поки не розповідає про поповнення у родині.

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"Зараз Нікі почувається неймовірно щасливою, – раніше розповідало джерело Harper's Bazaar про вагітність Мінаж. – Вона так довго хотіла стати мамою, так ревно молилася, і нарешті це сталося. Зараз вона найщасливіша з жінок. І вона дуже чекає того дня, коли зможе зустрітися з ним або з нею".

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про поповнення у родині Хоакіна Фенікса і Руні Мари. У них народився хлопчик, якого назвали Рівером в честь старшого брата актора. Також щасливими батьками стали Джіджі Хадід і Зейн Малік.

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