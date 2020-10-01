Меган Маркл зізналася, як ставиться до хейтерів і критики

Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від свого привілейованого статусу через публічне засудження з боку британців, які не бачили американку членом королівської сім'ї. Тепер Меган відверто розповіла, як ставиться до цієї ситуації.

Щоб розвіяти всі чутки з цього приводу, колишня актриса вирішила роз'яснити ситуацію, давши відверте інтерв'ю журналу Fortune. І під час розмови з'ясувалося, що Меган не так сильно зачіпає критика про неї саму, скільки уїдливі висловлювання в сторону її коханого.

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Герцогиня Сассекська вирішила боротися з такими коментарями за допомогою гумору. Вона впевнена, що це допоможе зберегти нервову систему і простіше сприймати будь-яку критику. Тим більше, що хейтерів завжди буде вистачати, тому не варто на це витрачати значну частину свого дорогоцінного часу.

Меган Маркл також додала, що коли вчишся адекватно сприймати правду, то життя стає набагато простішим. Саме такий підхід до коментарів хейтерів допомагає їй звільнятися від усіх оцінок і суджень, вільно рухаючись далі своїм шляхом.

Меган і Гаррі

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