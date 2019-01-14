Відвертий образ Нікі Мінаж викликав суперечки в мережі

Американська поп-співачка показала, як її затягують в корсет і нарвалася на критику. Користувачі розкритикували практично все в образі співачки.

Відома реп-виконавиця Нікі Мінаж поділилася відвертими фото. Думки фанатів зірки про її образ розділилися. Фото з'явилися на сторінці співачки в Instagram.

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Мінаж опублікувала відразу серію фото у сміливому яскравому костюмі. На співачці були тільки панчохи у сіточку, різнокольоровий корсет і широкий яскравий пояс з різнокольоровими ланцюгами, що спадають на стегна.

Знімки зірки зібрали кілька мільйонів лайків, але не всім користувачам сподобався наряд зірки.

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