Ентузіасти розібрали смартфон Redmi K40: наскільки легко буде його ремонтувати

Нещодавно представлені Redmi K40 і K40 Pro уже потрапили до рук блогерів, які не тільки зняли докладні огляди, а й встигли розібрати новинки. Під час демонтажу можна розглянути використовувані компоненти, систему охолодження й інші невидимі зовні деталі.

Судячи з відео, розбирання Redmi K40 і K40 Pro, які конструктивно абсолютно нічим не відрізняються, не надто складне.

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Найскладнішим можна вважати зняття задньої скляної кришки, після чого потрібно просто відкрутити невелику пластикову панель. Щойно це зроблено, всі компоненти подібно конструктору легко від'єднуються від плати. Навіть витягнути акумулятор не складно, адже виробник передбачив спеціальні "язички", потягнувши за які можна вилучити елемент живлення.

Цікаво, що всі камери виконані у вигляді окремих один від одного модулів, що істотно спрощує їх заміну. Зверху і знизу розташовані великі динаміки, а під процесором – мідна трубка для відводу тепла, що йде під акумулятор. Для поліпшеного теплообміну використовується термопаста. Redmi K40 захищений за стандартом IP53, але на лотку для двох SIM-карт є спеціальний ущільнювач, що запобігає потраплянню всередину рідини.

Зворотня збірка смартфона також проходить без особливих проблем.

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