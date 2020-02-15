Ентузіасти розібрали Samsung Galaxy Z Flip: що ховається всередині

Перша розкладачка з гнучким екраном від Samsung уже надійшла в роздрібний продаж. Оригінальним з точки зору формфактора смартфоном відразу ж зацікавився автор YouTube-каналу PBKreviews, який вирішив розібрати новинку і подивитися, як влаштований незвичайний гаджет зсередини.

Розтин Galaxy Z Flip починається з вилучення лотка SIM-карти і відділення скляних тильних кришок, які утримуються на невеликих відрізках двостороннього скотчу.

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До однієї зі сторін підключений шлейф, що передає інформацію на мініатюрний 1,1-дюймовий дисплей. Усередині смартфона розмістилося відразу два акумулятори різної місткості. Більший з них на 2300 мАг, менший – 900 мАг.

Після вилучення 14 стандартних гвинтів розбирання можна продовжити. Більший акумулятор прикриває тонка котушка індуктивності, завдяки якій здійснюється реверсивна і бездротова зарядки. У Galaxy Z Flip велика кількість шлейфів, які з'єднують різні елементи пристрою. Крім того, всі комплектуючі розміщені дуже щільно один до одного.

Дивіться весь процес розбірки Galaxy Z Flip:

Примітно, що Samsung передбачила повне розбирання пристрою. Для вилучення дисплея в розкритому стані спочатку потрібно зняти невелику пластикову раму, приклеєну по периметру пристрою. Потім за допомогою пластикового медіатора слід акуратно відокремити гнучкий екран від пристрою і зняти його, простягнувши уздовж корпусу.

Унікальний механізм, який дозволяє складати і розкладати смартфон, прикритий двома наклейками, що перешкоджають потрапляння в нього пилу. Після успішного розбирання блогер приступив до зворотної збірки Samsung Galaxy Z Flip, яка пройшла без проблем.

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