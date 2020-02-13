В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон

Популярна лабораторія iFixit, що спеціалізується на розбиранні флагманських смартфонів, опублікувала докладну статтю, в якій описала процес розбирання розкладачки RAZR (2019) з гнучким дисплеєм. Фахівці відзначили, що для них ця робота виявилася однією з найскладніших за останні роки.

Представники iFixit відзначили, що в смартфоні використовується дуже багато технічних нововведень, які однозначно заслуговують на увагу. Але, саме через велику кількість інноваційних рішень і неординарний дизайн розібрати смартфон дуже складно.

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Головна причина, через яку демонтаж елементів RAZR (2019) здійснюється з великими труднощами, – наявність великої кількості клею. У гаджеті також використовується багато шлейфів, порвати які можна одним необережним рухом, а їх розташування непередбачуване.

Експерти здивувалися, що офіційна ціна на заміну дисплея в RAZR (2019) – $ 299.

У RAZR (2019) дуже складний шарнірний механізм, але судити про його ремонтопридатність зараз занадто рано. Вразливе місце у нього є – невелика щілина, яка утворюється в напівскладеному стані дисплея. Є ризик, що туди потраплятиме сміття, що з часом призведе до заклинювання механізму.

Процес розбирання Motorola RAZR (2019):

У iFixit поставили RAZR (2019) всього один бал з десяти за шкалою ремонтопридатності. Самостійний ремонт цієї моделі просто неможливий, а будь-яка спроба недосвідченого майстра дістатися до комплектуючих може привести до пошкодження шлейфів або інших елементів.

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