Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон

  • 15
Motorola RAZR (2019) надзвичайно складно розбирати - фото 1
Motorola RAZR (2019) надзвичайно складно розбирати

Популярна лабораторія iFixit, що спеціалізується на розбиранні флагманських смартфонів, опублікувала докладну статтю, в якій описала процес розбирання розкладачки RAZR (2019) з гнучким дисплеєм. Фахівці відзначили, що для них ця робота виявилася однією з найскладніших за останні роки.

Представники iFixit відзначили, що в смартфоні використовується дуже багато технічних нововведень, які однозначно заслуговують на увагу. Але, саме через велику кількість інноваційних рішень і неординарний дизайн розібрати смартфон дуже складно.

І ще: Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR

Головна причина, через яку демонтаж елементів RAZR (2019) здійснюється з великими труднощами, – наявність великої кількості клею. У гаджеті також використовується багато шлейфів, порвати які можна одним необережним рухом, а їх розташування непередбачуване.

Експерти здивувалися, що офіційна ціна на заміну дисплея в RAZR (2019) – $ 299.

У RAZR (2019) дуже складний шарнірний механізм, але судити про його ремонтопридатність зараз занадто рано. Вразливе місце у нього є – невелика щілина, яка утворюється в напівскладеному стані дисплея. Є ризик, що туди потраплятиме сміття, що з часом призведе до заклинювання механізму.

Процес розбирання Motorola RAZR (2019):

В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385900
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385893
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385895
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385899
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385897
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385894
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385896
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385898
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385891
В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон - фото 385892

У iFixit поставили RAZR (2019) всього один бал з десяти за шкалою ремонтопридатності. Самостійний ремонт цієї моделі просто неможливий, а будь-яка спроба недосвідченого майстра дістатися до комплектуючих може привести до пошкодження шлейфів або інших елементів.

Усе ще актуально: Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
  • 10 лютого, 18:48
  • 174
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 368
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2094495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони