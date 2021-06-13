Ентузіасти представили модульну валізу, яка сподобається затятим мандрівникам

На Kickstarter стартував збір коштів на просунуту дорожню валізу Kabuto. Вона може похвалитися не тільки великою місткістю і найтихішими коліщатками у світі. Але й "розумними" функціями, серед яких – розблокування за допомогою відбитка пальця.

Валіза Kabuto Trunk отримала розміри 72 x 36 x 37 см і важить 4,7 кг. Вона вміщує 95 літрів і розширюється завдяки додатковому рюкзаку об'ємом 9 або 18 літрів. На Kickstarter творцям уже вдалося зібрати необхідну для виробництва суму.

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Пристрій отримав кілька зручних функцій, що вигідно відрізняють його від аналогічних товарів. Захист особистих речей забезпечить датчик відбитків пальців, здатний зберігати до 10 різних комбінацій.

Гаджети зарядить акумулятор на 10 000 мАг з підтримкою 30-ватної зарядки. Є також можливість взяти батарею на 20 000 мАг зі швидкою зарядкою на 60 Вт, але у цьому випадку замість $ 29 доведеться заплатити $ 79. Акумулятор можна зберігати у спеціальній магнітній кишені за $ 69, яка кріпиться до валізи як всередині, так і зовні. За підключення відповідає вбудований USB-концентратор. Такий підхід дозволяє використовувати Kabuto в ролі робочого місця навіть на вокзалі.

За запевненням творців, валіза оснащена найтихішими коліщатками в історії. Крім того, усі вироби виконані з водонепроникної тканини.

Сумка для ноутбука оцінена у $ 299. Сама валіза Kabuto коштує $ 629, а обидва товари разом можна взяти зі знижкою за $ 929. "Розумна" валіза зібрала уже понад $ 144 000, хоча до завершення кампанії на Kickstarter залишилося ще 19 днів.

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