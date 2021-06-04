Буде куди діти ноги: дизайнери показали, як покращити комфорт перельотів у економ-класі

Сидіння у літаках пропонують розмістити у два яруси

Скоро пасажири економ-класу отримають удвічі більше комфорту на довгих перельотах. Нова революційна конструкція сидінь розведе потік людей у салоні по різних рівнях.

Як пише The Sun, щорічна премія Crystal Cabin Awards, яка демонструє останні авіаційні інновації, представила концепцію нової конструкції салону економічного класу. Застосування новинки дозволить назавжди позбутися однієї з головних незручностей пасажирів: браку місця для ніг.

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Якщо раніше подібна проблема виникала, в основному, на чартерних рейсах і у лоукостерів, то останнім часом і великі регулярні перевізники "навчилися" оптимізувати й економити, зокрема, на відстані між рядами крісел.

Особливість нової конструкції у тому, що нижній ряд сидінь залишиться на підлозі, а другий підніметься на метр вище. Це дозволить пасажирам мати додатковий простір для ніг і при цьому не турбувати сусідів.

Спинки сидінь можна відкидати, не заважаючи пасажирам ззаду. Для додаткової підтримки спини та шиї передбачені бічні обмежувачі. У зв'язку з тим, що в салоні з'явиться другий рівень, полиці для ручної поклажі підуть зі звичних місць. Багаж зберігатиметься під сидіннями у спеціальних відсіках.

Автор винаходу – 21-річний студент-дизайнер з Нідерландів Алехандро Нуньyoсом Вісенте. Зайнятися двоповерховою схемою салону його спонукала постійне відсутність місця для ніг на рейсах європейських перевізників.

"Навіть коли крісло відкинуто, ногам це допомагає мало. Зате задні пасажири страждають ще більше", – розповідає він.

Експерти відзначили, що у власників квитків в нижньому ряду є перевага: вони можуть прийняти лежаче положення. Крім того, оскільки у результаті виходить більше дистанції між пасажирами, які перебувають до того ж на різній висоті, це цілком відповідає сучасним вимогам безпеки проти коронавірусу.

Деякі авіакомпанії уже проявили інтерес і готові вкладатися у розвиток проєкту нового салону економ-класу.

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