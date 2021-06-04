На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Буде куди діти ноги: дизайнери показали, як покращити комфорт перельотів у економ-класі
-
- 10
Скоро пасажири економ-класу отримають удвічі більше комфорту на довгих перельотах. Нова революційна конструкція сидінь розведе потік людей у салоні по різних рівнях.
Як пише The Sun, щорічна премія Crystal Cabin Awards, яка демонструє останні авіаційні інновації, представила концепцію нової конструкції салону економічного класу. Застосування новинки дозволить назавжди позбутися однієї з головних незручностей пасажирів: браку місця для ніг.
Це цікаво: Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
Якщо раніше подібна проблема виникала, в основному, на чартерних рейсах і у лоукостерів, то останнім часом і великі регулярні перевізники "навчилися" оптимізувати й економити, зокрема, на відстані між рядами крісел.
Особливість нової конструкції у тому, що нижній ряд сидінь залишиться на підлозі, а другий підніметься на метр вище. Це дозволить пасажирам мати додатковий простір для ніг і при цьому не турбувати сусідів.
Спинки сидінь можна відкидати, не заважаючи пасажирам ззаду. Для додаткової підтримки спини та шиї передбачені бічні обмежувачі. У зв'язку з тим, що в салоні з'явиться другий рівень, полиці для ручної поклажі підуть зі звичних місць. Багаж зберігатиметься під сидіннями у спеціальних відсіках.
Автор винаходу – 21-річний студент-дизайнер з Нідерландів Алехандро Нуньyoсом Вісенте. Зайнятися двоповерховою схемою салону його спонукала постійне відсутність місця для ніг на рейсах європейських перевізників.
"Навіть коли крісло відкинуто, ногам це допомагає мало. Зате задні пасажири страждають ще більше", – розповідає він.
Експерти відзначили, що у власників квитків в нижньому ряду є перевага: вони можуть прийняти лежаче положення. Крім того, оскільки у результаті виходить більше дистанції між пасажирами, які перебувають до того ж на різній висоті, це цілком відповідає сучасним вимогам безпеки проти коронавірусу.
Деякі авіакомпанії уже проявили інтерес і готові вкладатися у розвиток проєкту нового салону економ-класу.
Читайте також: Стюардеса розповіла, чому пасажирів роздивляються перед польотом
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
20:19Рідкісний поліцейський універсал Alfa Romeo виставили на продаж
-
19:55Купуйте лотерейний білет: астрологи назвали найбільш везучі знаки Зодіаку
-
19:43Навіщо платити за версію на M1: ентузіаст розповів, як "прокачати" старий iMac 21.5
-
19:22Як зменшити свербіж від укусів комарів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:13Буде куди діти ноги: дизайнери показали, як покращити комфорт перельотів у економ-класі
-
18:48Василиса Фролова у білизні показала нове фото з тримісячним сином
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
18:14Гороскоп на 5 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:536 здорових перекусів, які можна взяти в дорогу на автомобілі
-
17:42У США виступ кандидата в мери Альбукерке перервав дрон з фалоімітатором: кумедне відео
-
17:25Вийшов тизер сиквелу Шазама! з оновленим костюмом героя
-
17:13Тільда Свінтон та інші зірки просять владу Італії захистити Венецію від туристів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:53У Лондоні вперше за 25 років показали весільну сукню-катастрофу принцеси Діани
-
16:42Supreme представив стильне крісло, за вартість якого можна придбати 2 iPhone 12 Pro Max
-
16:21Хула-хуп: що може дати його крутіння вдома
-
16:09Компанії, що спонсорують Олімпійські ігри в Токіо, знову запропонували їх перенести
-
15:46Мешканці цієї європейської країни намотують найбільше кілометрів на електромобілях
-
15:19Наталя Могилевська пообіцяла піти на шалений вчинок, якщо не схудне
-
14:47Усі моделі iPhone 13 з маленькою монобровою показали на рендерах
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
14:14Науковці розповіли, кому алкоголь шкодить більше, ніж іншим
-
13:50Ексхолостяка Михайла Заливака розкритикували за відверте фото у ліжку
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
- 02 червня
-
19:40Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)
-
17:5210 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг
-
15:17Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
-
11:53Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)