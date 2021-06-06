ТОП 5 країн Європи з найчистішими морем

Перед відкриттям пляжного сезону експерти у різних містах Європи провели експертизу і розповіли про те, де найчистіше море для купання. Читайте далі та дізнавайтеся, куди краще планувати відпустку цього року.

За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, лідирує в рейтингу у 2021 році Республіка Кіпр. Острівна держава зберегла статус сприятливого місця для купання. Фахівці відзначили, що якість води визнано "відмінною" і отримала найвищий бал – "100%".

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ТОП 5 країн з найчистішими морем та пляжами

Кіпр – 100% Австрія – 97,7% Греція – 97,1% Мальта – 96,6% Хорватія – 95,1%.

У десятку найкращих країн для відпочинку експерти включили ще: Німеччину (89,9%), Італію (88,6%), Іспанію (88,5%), Бельгії (79,7%) і Францію (77,5%). За словами агентства з охорони навколишнього середовища, мінімальні вимоги до якості води дотримані у 93% прибережних зон Європи.

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