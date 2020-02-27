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Ентузіасти перетворили MINI Cooper на шестиколісний пікап
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У мережі з'явилося відео з шестиколісний пікапом, побудованим на базі класичного MINI Cooper. Подробиць про те, хто створив цю машину, немає, проте за однією з версій, це тюнінг родом з Близького Сходу.
В описі до відео автомобіль називають MINI Cooper 6x6, а в коментарях під роликом на сторінці Crazy Trucks на фейсбуці користувачі захоплюються зовнішнім виглядом пікапа.
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Вони відзначають, що попри скромні габарити, він виглядає переконливо. Багатьом припали до душі труби вихлопної системи, що стирчать назовні, а також червоний шкіряний салон.
Нагадаємо, що на початку 2020 року представили шестиколісний пікап на базі Jeep Wrangler попереднього покоління. Тривісний автомобіль зібрали на замовлення й оснастили силовими бамперами, захисним каркасом навколо салонної клітини і "грязьовими" покришками. Силову установку залишили без змін: у рух пікап призводить 3,6-літровий бензиновий V6, який видає 289 кінських сил.
Незадовго до цього дизайнер Абімелех Арельяно показав, яким би міг бути шестиколісний Lamborghini LM002. Він припустив, що пікап оснастили б двигуном V12.
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