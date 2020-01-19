Монстр на колесах: як виглядає шестиколісний пікап на базі Jeep Wrangler

Американський блогер Дуглас Демура записав огляд на тривісний пікап Wrangler, перероблений зі звичайного позашляховика у попередньому кузові JK. Оформляючи незвичайну вантажівку, тюнери орієнтувалися на Mercedes-Benz G 63 6x6 AMG і актуальний пікап Jeep Gladiator.

Шестиколісний Jeep Wrangler виглядає готовим до серйозного бездоріжжя: на потенціал поза асфальтом натякає установка лебідки, силових бамперів, захисного каркаса навколо салонної клітини, "грязьових" покришок і ліфтованої підвіски.

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Однак прохідність саморобного "трьохвісника" гірша, ніж у звичайного Wrangler Rubicon: третій міст не приєднаний, так що з шести коліс провідними є тільки чотири.

Під капотом Wrangler, який імітує 6x6, стандартний 3,6-літровий бензиновий V6, який видає 289 кінських сил (крутний момент 353 Нм); передачею потужності на провідні колеса завідує 5-ступінчастий "автомат". Салон автомобіля ідентичний зі звичайним Jeep того ж 2016 року випуску.

Попри "бутафорську" третю вісь, зроблений Wrangler акуратно: творці пікапа зуміли витримати пропорції, виготовити якісні кастомні деталі і навіть передбачити в кузові скриню для інструментів.

Компанія CNC Motors продає шестиколісний Wrangler за 150 тисяч доларів. Це практично вдвічі дешевше за аналогічні машини з доведеним до розуму повним приводом і шістьма провідними колесами. Оригінальний Mercedes-Benz G 63 6x6 AMG ще дорожчий: на аукціоні в Дубаї в жовтні минулого року за такий позашляховик отримали 500 тисяч доларів.

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