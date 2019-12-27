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Ентузіасти перетворили гоночний Porsche 935 на електрокар
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Перевтіленням рідкісного спорткара займалося ательє Bisimoto. Тюнери просто витягли з боліда двигун внутрішнього згоряння і замінили 645-сильним електромотором, використавши вільне місце, яке з'явилося опісля модернізації, для монтажу акумуляторів. Але зупинитися на цьому не змогли.
Екстер'єр Porsche 935 отримав помітні візуальні доопрацювання: його кузов стилізували під зовнішність боліда Kremer Racing K3 кінця 70 років (йому одного разу вдалося виграти "Ле-Ман"), пофарбувавши при цьому у дивне поєднання ультрарожевого, білого і темно-сірого кольорів. Кольоровими стали навіть колісні диски від Brixton Forged.
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Інтер'єр аскетичного боліда залишився гоночним, але все ж отримав дещицю комфорту. Збережені каркас безпеки, гоночні "ковші" і повністю цифрова спортивна панель приладів AEM, на яку виводяться дані про стан електричного силового агрегату, а ось голий метал кузова сховався під покриттям.
Наскільки можна судити по відео, динаміка боліда анітрохи не постраждала. Ось тільки дивно чути на розгоні легке попискування електромотора замість громового реву турбованої оппозитної "шістки".
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