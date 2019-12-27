Ексклюзивний Ford Mustang Shelby GT500 присвятили прототипу 1968 року

З конвеєра заводу Ford Flat Rock Assembly Plant зійшов перший екземпляр фастбек Mustang Shelby GT500. Автомобіль належить головному виконавчому директору аукціону Barrett-Jackson Крейгу Джексону і на його прохання пофарбований у колір прототипу Shelby EXP500 1968 року.

За перший екземпляр найпотужнішого дорожнього "Мустанга" Джексон заплатив 1,1 мільйона доларів. Торги пройшли у січні, в рамках Barrett-Jackson Scottsdale Auction, а всі виручені кошти організатори передали благодійній організації JDRF, яка фінансує дослідження діабету 1-го типу. Разом з автомобілем Джексон отримав можливість вибрати для нього будь-який колір і опції.

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У колекції автоентузіаста вже є кілька автомобілів Shelby, але найцінніша з них – прототип Shelby EXP500 1968 року з прізвиськом "Зелений шершень". Саме йому Джексон вирішив присвятити Mustang Shelby GT500, пофарбувавши сучасний фастбек у такий же глибокий зелений колір. На допомогу прийшли хімічний концерн BASF і майстерня Penske. У результаті на кузов купе нанесли базовий відтінок Lime Green, а потім – Candy Apple Green. Внизу вручну намалювали білі смужки з написом "EXP500".

Публіці нового "Шершня" покажуть в січні, на Barrett-Jackson Scottsdale Auction. Він буде експонуватися разом з оригінальним Shelby EXP500 Green Hornet і раннім прототипом Little Red, знайденим співробітниками Barrett-Jackson у 2018 році.

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