Експерти Top Gear розповіли, чому спідстеру McLaren Elva не потрібне лобове скло

Британський журнал Top Gear у деталях розповів про McLaren Elva, показавши у тому числі, як створюється "повітряний купол" над головою водія і пасажира на високій швидкості. Активна система управління повітряними потоками AAMS (Active Air Management System) – нововведення не лише для McLaren.

Позбавлений даху і навіть лобового скла Elva став частиною лінійки Ultimate Series, найдорожчою і екстремальною у портфоліо McLaren. В основі – вуглепластиковий монокок Monocell II, як і у інших суперкарів марки, прикритий карбоновими панелями. Ці масивні елементи в довжину досягають трьох метрів. Їх товщина – всього 1,2 міліметра. Але головне в спідстері – система активного управління повітряними потоками, що дозволила позбавити водія і пасажирів від вітру.

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Головний елемент McLaren Active Air Management System (AAMS) – карбоновий дефлектор на капоті. З ростом швидкості він піднімається та створює зону зниженого тиску. Розігнане забране через отвір над спліттером повітря підхоплюється потоками (ефект ежекції), які обтікають автомобіль, створюючи над кокпітом щось на кшталт "бульбашки". Втім, AAMS можна деактивувати, а в якості опції замовити для суперкара подобу лобового скла.

McLaren Elva оснащений 4,0-літровим двигуном V8 з двома турбонагнітачами. Двигун з плоским колінчастим валом і системою мастила з сухим картером видає 815 сил і 800 Нм моменту і працює в парі з семиступеневим преселективним "роботом". З нуля до "сотні" спідстер розганяється менш, ніж за три секунди, а до 200 кілометрів на годину – за 6,7 секунди, швидше за трековий Senna.

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