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Ентузіаст знайшов спосіб зіграти у Tetris на Game Boy через мережу: відео
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Для інженерів немає пристроїв, які не можна було б поліпшити або використовувати незвичайним способом. Одним з найпопулярніших гаджетів для експериментів стала портативна Game Boy.
Днями ентузіаст stacksmashing вирішив не вигадувати консолі нове призначення. Він просто додав їй підтримку гри у Tetris через мережу. На відео, яке він опублікував на своєму каналі, можна побачити результати.
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За задумом програміста, кожен Game Boy, який бере участь у мережевій грі в Tetris, повинен вважати себе другим гравцем, а хостом лобі стане спеціальний сервер. У підсумку змагатися можуть не двоє, а більше користувачів. Правда, кожному з них буде потрібно особливий модуль для під'єднання консолі до комп'ютера.
Ентузіаст зібрав відповідний адаптер на базі Raspberry Pi Pico. Охочі можуть підготувати такий пристрій самостійно або замовити на спеціальній сторінці за $ 15. У другому випадку великих знань для гри у Tetris з друзями не буде потрібно – створити лобі можна прямо у браузері через особливий сервіс.
Нагадаємо, що недавно stacksmashing навчив Game Boy майнити біткойни. Правда, результат навряд чи вартує витрачених зусиль. На видобуток одиниці криптовалюти за допомогою консолі піде пара квадрильйонів років.
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