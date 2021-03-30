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Ентузіасти зуміли майнити криптовалюту за допомогою оригінального Game Boy

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Ентузіаст видобував криптовалюту на Game Boy - фото 1
Ентузіаст видобував криптовалюту на Game Boy

Криптовалютна лихоманка розгорілася з новою силою, що призвело до серйозного дефіциту відеокарт. Однак навіть у ці суворі часи ентузіасти не забувають про і про незвичайні експерименти.

Автор каналу stacksmashing вирішив зайнятися майнінгом за допомогою Game Boy й успішно запустив відповідний алгоритм. Ролик з демонстрацією можливості консолі він виклав на ютубі.

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Як і варто було очікувати, ця консоль Nintendo – не найкраще рішення для майнінгу. Пристрій не має доступу в інтернет, тому встановлювати під'єднання до мережі довелося за допомогою додаткових систем. Game Boy також не відрізняється великими обчислювальними потужностями, тож підсумковий хешрейт склав всього 0,8 Хеш/с. Як зазначив автор ролика, на видобуток одного біткойна піде пара квадрильйонів років.

Станом на 30 березня один біткойн коштує понад $ 58 тисяч.

Проблема з дефіцитом відеокарт стала настільки серйозною, що через дії майнерів NVIDIA навіть вирішила випустити спеціальні чипи для видобутку криптовалюти. Правда, поки ентузіасти не залишають на полицях навіть ноутбуки з пристроями серії RTX 30XX.

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