Ентузіаст створив гігантську Nintendo Switch і подарував її дитячій лікарні

Гібридну Nintendo Switch полюбили за можливість гри у портативному режимі. Проте для деяких розмір все-таки має значення. Інженер Майкл Пік вирішив збільшити консоль, зберігши можливість використовувати її за призначенням. Неймовірну конструкцію він подарував дитячій лікарні Saint Jude's.

Пік, автор ролика, вирішив не винаходити велосипед, переносячи "нутрощі" Switch у новий корпус, і замість цього помістив консоль цілком у гігантську дерев'яну конструкцію.

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Навіть контролери залишилися колишніми: натискання на гігантські кнопки передаються оригінальним джойконам за допомогою хитромудрого механізму. Його деталі інженер видрукував на 3D-принтері. Замість дисплея величезна ігрова система отримала великий 4K-телевізор.

Гігантська Nintendo Switch виявилася у 7,5 раза більшою за оригінальну – з габаритами 76 x 178 сантиметрів. При цьому вага пристрою склала 30 кілограмів проти 400 грамів в оригінальної консолі.

Перевіривши працездатність ігрової системи, Пік відправив її до лікарні Saint Jude's, яка зокрема допомагає дітям, котрі борються з раком.

Останнім часом з'являється все більше досліджень, що спростовують стереотип про шкоду відеоігор. Додатково до цього компанія Nintendo вирішила запустити соціальний проєкт: частину лікарень у США оснастять ігровими консолями Starlight Nintendo Switch, які повинні допомогти дітям одужувати швидше.

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