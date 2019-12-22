Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото

Вероніка Дуке, вчителька з Вальядоліда (Іспанія), знайшла спосіб зацікавити школярів анатомією. На урок природознавства до третьокласників вона прийшла в незвичайному костюмі, на якому зображені м'язи і внутрішні органи людини.

За словами вчительки, костюм вона знайшла випадково на AliExpress, в розділі "купальники". "Дітям складно уявити тривимірні об'єкти, навіть коли вони зустрічають їх на відео і в книгах", – каже Дуке. Тому їй спала на думку ідея показати будову тіла людини на собі.

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Вчителька прийшла на урок в білому халаті, а під ним був "анатомічний" костюм. Діти закричали від несподіванки. Вероніка не перший раз приходить до школи в незвичайному вбранні. На уроках історії вона перетворювалася в середньовічну жінку, в жительку Стародавньої Греції, єгиптянку та пірата.

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