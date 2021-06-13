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Ентузіаст створив гаджет для боротьби з сусідами зверху: як він працює – відео
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Блогер знайшов незвичайний спосіб боротьби з галасливими сусідами зверху. Замість того, щоб стукати у стелю або йти лаятися, він побудував керований за допомогою "Google Асистента" хитромудрий прилад. Він створює неприємні вібрації для порушників спокою.
Один з користувачів Reddit показав на відео роботу незвичайного пристрою. Його єдине завдання – спроба доставити максимальний дискомфорт сусідам, які живуть поверхом вище.
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До стелі кріпиться хитромудра конструкція на основі гнучкого дверного стопора, що викликає неприємні вібрації та звукові хвилі під ногами. Що цікаво, автор повідомлення інтегрував пристрій у систему "розумного" будинку Google. Активація відбувається після проголошення команди: "Hey Google, turn on the TallyWhacker".
Корпус приладу, що отримав назву TallyWhacker, надрукований на 3D-принтері. Для того, щоб помста сусідам була повною, блогер створив можливість випадкових коливань, коли рухоме руків'я має використовуватися без команди на час від п'яти до тридцяти секунд.
Код та опис проєкту автор виклав у відкритий доступ. Це означає, що тепер кожен, у кого є бажання і трохи вільного часу, може спорудити щось подібне у домашніх умовах.
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