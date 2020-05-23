Англійка розкрила секрет схуднення на карантині

Мешканка з англійського міста Мірсбрук схудла під час карантину і поділилася своїм секретом.

Після оголошення карантину 28-річна співробітниця страхової компанії Ребекка Ханна вирішила привести своє тіло в порядок. Дівчина важила 69,8 кілограма і комплексувала через свою фігуру. У лютому вона почала дотримуватися дієти і щодня виконувати вправи. Англійка почала віддавати перевагу здоровій їжі, їсти вівсянку і авокадо. При цьому Ханна щодня їсть солодкі пластівці, щоб зупинити тягу до солодкого.

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Раз на два-три тижні вона їсть піцу, чипси, морозиво або страву мексиканської кухні. Неділями дівчина готує собі великий сніданок з печерицями-гриль, вегетаріанськими сосисками, помідорами, бобами і тостом. Ханна зазначає, що вона скористалася послугами онлайн-тренера, який склав для неї план харчування і тренувань.

Зараз Ханна важить на 6 кілограмів менше, але при цьому її тіло стало більш рельєфним, а м'язи підтягнутими. Дівчина зазначає, що вона відчуває себе прекрасно, оскільки по закінченню карантину вона буде виглядати чудово.

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