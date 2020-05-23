Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині

  • 21
Ребекка Ханна - фото 1
Ребекка Ханна / dailymail

Мешканка з англійського міста Мірсбрук схудла під час карантину і поділилася своїм секретом.

Після оголошення карантину 28-річна співробітниця страхової компанії Ребекка Ханна вирішила привести своє тіло в порядок. Дівчина важила 69,8 кілограма і комплексувала через свою фігуру. У лютому вона почала дотримуватися дієти і щодня виконувати вправи. Англійка почала віддавати перевагу здоровій їжі, їсти вівсянку і авокадо. При цьому Ханна щодня їсть солодкі пластівці, щоб зупинити тягу до солодкого.

І ще: Аніта Луценко розкрила правду про інтервальне голодування

Раз на два-три тижні вона їсть піцу, чипси, морозиво або страву мексиканської кухні. Неділями дівчина готує собі великий сніданок з печерицями-гриль, вегетаріанськими сосисками, помідорами, бобами і тостом. Ханна зазначає, що вона скористалася послугами онлайн-тренера, який склав для неї план харчування і тренувань.

Зараз Ханна важить на 6 кілограмів менше, але при цьому її тіло стало більш рельєфним, а м'язи підтягнутими. Дівчина зазначає, що вона відчуває себе прекрасно, оскільки по закінченню карантину вона буде виглядати чудово.

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405495

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405496

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405497

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405498

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405499

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405500

Англійка розкрила секрет схуднення на карантині - фото 405501

Читайте також: Науковці назвали вагому причину кожен день починати з зарядки

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4940
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 234
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 232
Загрузка...
Новини