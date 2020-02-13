Енріке Іглесіас знову став батьком: миле фото

Напередодні молодший брат Енріке Іглесіаса зізнався, що у родині популярного співака народилась третя дитина. Тепер же новину підтвердив сам виконавець, поділившись на своїй сторінці в інстаграмі милим фото!

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас, а також колишня російська тенісистка Анна Курнікова втретє стали батьками.

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Перед тим, як Енріке виклав у мережу фото з малечею, його молодший брат в ефірі ADN пробовкнувся про те, що у його старшого брата в сім'ї поповнення.

У мого брата тепер троє дітей, він дуже щасливий, – сказав Хуліо Іглесіас-молодший.

Щоправда, він відмовився повідомляти про стать дитини. Бантик на голові малечі свідчить про те, що у Іглесіаса та Курнікової народилась дівчинка.

У 38-річної Анни Курнікової і 44-річного Енріке Іглесіаса вже є двоє дітей – Ніколас і Люсі, які народилися у грудні 2017 року.

Іглесіас і Курнікова разом близько 18 років. Весь цей час своє особисте життя вони зберігають у суворій таємниці. Першу вагітність Анни парі вдалося приховати від журналістів. Фото своїх дітей подружжя час від часу викладають в Instagram.

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