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Еністон і Візерспун зачарували усіх на світському виході

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Ранкове шоу - фото 1
Ранкове шоу / bazaar

Спільний проєкт відомих голлівудських актрис Дженніфер Еністон і Різ Візерспун буде доступний для перегляду вже 1 листопада. Так, напередодні прем'єри Ранкового шоу зірки відвідали допрем'єрний показ.

Допрем'єрний показ першої серії Ранкового шоу, яка вийде на стрімінговому сервісі Apple+ 1 листопада, відбувся напередодні, 28 жовтня, в Нью-Йорку.

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На червоній доріжці одного з найбільших культурних центрів Нью-Йорка засвітилися головні героїні майбутнього проєкту Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

Для появи на світському заході обидві актриси вибрали наряди чорного кольору, які відрізнялися лише стилем. 50-річна Дженніфер Еністон вибрала вечірнє плаття елегантного крою з відкритими плечима, але закритим декольте. А от її колега, 43-річна Різ віддала перевагу коктейльній сукні, декорованій чорними і золотими паєтками.

Еністон і Візерспун зачарували усіх на світському виході - фото 364508

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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