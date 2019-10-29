Время и Стекло – ЛОХ: дивіться новий запальний кліп

Гурт Время и Стекло презентував свій кліп на трек ЛОХ, який вже встиг здивувати шанувальників. Дивіться відео та дізнавайтесь текст пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна група Время и Стекло увірвалась на Youtube з новим відеохітом під красномовною назвою "ЛОХ", яку стала справжньою несподіванкою для прихильників. Зухвалий трек отримав не менш ефектний кліп, у якому засвітились не лише учасники команди, а й Володимир Дантес, чоловік Надії Дорофєєвої.

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Як відзначили в групі, кліп сповнений трендів 2000-х та ідей для Хеловіну.

Дивитись онлайн кліп Время и Стекло – ЛОХ:

Текст пісні Время и Стекло – ЛОХ:

Стекло Время Амстердам

Что значит не злись

Ты такой нарцисс

Если бы тебя не отогнала

Ты бы долго вис

На ушах на понтах

Отмечал в постах

Страх какой затрах

Да ну тебя на нах…

Like that

Это с**а бред

Кто берет напрокат

В дождь велосипед

Теперь иди катайся сам

По своим углам

До тебя я любила

Этот Амстердам

Ты зажал за парко-тикет

Но на нарко-цирк купил билет

Время будет тик тик тикать

Я не буду ждать пока

Он марку съест

Easy Easy

Нам сюда

Можно без визы

Нас в Европе знают

Мы завсегдатаи

Фестивалей

Easy Easy

Вы практически унизив

Отпустите под залог

Мой парень лох (15 разів)

Мы сыграли роли

Мы даже не боролись

На руке остался купленный

Самой себе Rolex

Rolex

Мы сыграли роли

Мы даже не боролись

На руке остался купленный

Самой себе Rolex

Rolex

4:20 по мостам

Туристы мацают

Амстердам

9:15 Coffee shop

Мы ожидаем

Прикупиться шоб

Местные

Нам без печали

В спину кричали

Чарли Чарли!

Но мы не покупали

Потому что знали

Сколько палева

Сюда приходит кораблями

Не покупай не покупай

Не покупай на улице

Не покупай

Не покупай не покупай

Не покупай а лучше выкупай

Что с этого момента

Любой мент

Тебя закроет на замок

Без проблем

При виде полицая

Один высадился

И убег

Девушка это чей?

Простите это мой

Мой парень лох (6 разів)

Да твой парень #лох

Мы сыграли роли

Мы даже не боролись

На руке остался купленный

Самой себе Rolex

Rolex

Мы сыграли роли

Мы даже не боролись

На руке остался купленный

Самой себе Rolex

Rolex

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