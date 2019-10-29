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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Время и Стекло – ЛОХ: дивіться новий запальний кліп

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Прем'єра кліпу Время и Стекло – ЛОХ: - фото 1
Прем'єра кліпу Время и Стекло – ЛОХ:

Гурт Время и Стекло презентував свій кліп на трек ЛОХ, який вже встиг здивувати шанувальників. Дивіться відео та дізнавайтесь текст пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна група Время и Стекло увірвалась на Youtube з новим відеохітом під красномовною назвою "ЛОХ", яку стала справжньою несподіванкою для прихильників. Зухвалий трек отримав не менш ефектний кліп, у якому засвітились не лише учасники команди, а й Володимир Дантес, чоловік Надії Дорофєєвої.

І ще: Іди на життя: Тіна Кароль випустила життєствердну пісню, від якої мурахи по тілу

Як відзначили в групі, кліп сповнений трендів 2000-х та ідей для Хеловіну.

Дивитись онлайн кліп Время и Стекло – ЛОХ:

Текст пісні Время и Стекло – ЛОХ:

Стекло Время Амстердам

Что значит не злись
Ты такой нарцисс
Если бы тебя не отогнала
Ты бы долго вис
На ушах на понтах
Отмечал в постах
Страх какой затрах
Да ну тебя на нах…

Like that
Это с**а бред
Кто берет напрокат
В дождь велосипед
Теперь иди катайся сам
По своим углам
До тебя я любила
Этот Амстердам

Ты зажал за парко-тикет
Но на нарко-цирк купил билет
Время будет тик тик тикать
Я не буду ждать пока
Он марку съест

Easy Easy
Нам сюда
Можно без визы
Нас в Европе знают
Мы завсегдатаи
Фестивалей

Easy Easy
Вы практически унизив
Отпустите под залог

Мой парень лох (15 разів)

Мы сыграли роли
Мы даже не боролись
На руке остался купленный
Самой себе Rolex
Rolex
Мы сыграли роли
Мы даже не боролись
На руке остался купленный
Самой себе Rolex
Rolex

4:20 по мостам
Туристы мацают
Амстердам
9:15 Coffee shop
Мы ожидаем
Прикупиться шоб

Местные
Нам без печали
В спину кричали
Чарли Чарли!
Но мы не покупали
Потому что знали
Сколько палева
Сюда приходит кораблями

Не покупай не покупай
Не покупай на улице
Не покупай
Не покупай не покупай
Не покупай а лучше выкупай

Что с этого момента
Любой мент
Тебя закроет на замок
Без проблем
При виде полицая
Один высадился
И убег

Девушка это чей?
Простите это мой

Мой парень лох (6 разів)

Да твой парень #лох

Мы сыграли роли
Мы даже не боролись
На руке остался купленный
Самой себе Rolex
Rolex
Мы сыграли роли
Мы даже не боролись
На руке остался купленный
Самой себе Rolex
Rolex

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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