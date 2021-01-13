Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином

Наприкінці грудня стало відомо, що Емма Робертс стала матір'ю – в актриси і її бойфренда Гаррета Хедлунда народився син. Через два тижні зірка серіалів "Американська історія жахів" і "Королеви крику" опублікувала в інстаграмі перший знімок з малюком.

Дивіться зворушливу світлину Емми Робертс з її синочком на Радіо МАКСИМУМ!

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Спасибі 2020 року за те, що все сталося, як треба. Наш яскравий промінчик світла, Родос Роберт Хедлунд, – підписала Емма пост.

На фотографії вона позує у помаранчевій сукні Stella McCartney з об'ємними рукавами та босоніжках Andrea Wazen в тон. Хлопчик також загорнутий у пелюшку відповідного відтінку.

Зовсім скоро очікується поповнення в родині іншої Емми – Стоун. Торік володарка премії "Оскар" вийшла заміж за сценариста і режисера шоу "Saturday Night Live" Дейва Маккері. Тепер подружжя очікує на появу первістка.

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