Вікторія Бекхем розповіла, як Елтон Джон вплинув на розпад Spice Girls

Дизайнерка, співачка, акторка та модель Вікторія Бекхем зізналася, що саме Елтон Джон надихнув її покинути дівочий колектив Spice Girls. Розповідаємо, що ж він такого зробив, що дівчина покинула колектив після того, як він зробив її відомою на весь світ.

Вікторія Бекхем згадує "переломний" вечір, коли вона вирішила покинути Spice Girls. Своїм одкровенням співачка поділилася в інтерв'ю британському Vogue.

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У Лас-Вегасі Вікторія дивилася виступ Елтона Джона, який дивовижно виконував композицію "Tiny Dancer". Тоді вона зрозуміла, що для нього сцена, наче кисень. Вона не відчувала тієї ж пристрасті до музики, бо вона була для неї лише розвагою.

Того ж дня Бекхем почала пошуки себе, намагалася розібратися, чого ж вона хоче насправді. Наразі Вікторія – відома як дизайнер, творець модного лейбла Victoria Beckham і косметичного бренду Victoria Beckham Beauty.

Раніше Вікторія Бекхем намагалася не згадувати час, проведений у Spice Girls. Але зараз вона з гордістю говорить про своє прізвисько Posh, яке їй дали у колективі.

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