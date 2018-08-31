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Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки

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Емінем презентував альбом Kamikaze: слухайте всі треки - фото 1
Емінем презентував альбом Kamikaze: слухайте всі треки / Fox Hip Hop

Американський репер Емінем спонтанно презентував альбом Kamikaze, зробивши сюрприз фанатами. Слухайте всі треки разом з Радіо МАКСИМУМ.

Популярний американський репер Емінем вирішив здивувати прихильників та представив десяту платівку під назвою Kamikaze. До неї потрапили 13 треків, серед яких спільні композиції з репером Джойнером Лукасом, канадською соул-виконавицею Джессі Реєз, а також саундтрек до майбутнього фільму "Веном".

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Новий альбом Емінема "Kamikaze", слухайте онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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