Muse випустили новий футуристичний кліп

Британці Muse презентували новий кліп на трек The Dark Side, а також анонсували новий альбом.

Рок-гурт Muse потішив фанатів новеньким футуристичним кліпом на пісню The Dark Side, яка продовжує історію роликів Thought Contagion, Something Human та Dig Down. Відтак лідер гурту Метью Белламі на розкішному авто підкорює дивовижний неоновий світ.

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Muse - The Dark Side, дивіться кліп онлайн:

До того ж, команда анонсувала вихід восьмої студійної платівки під назвою Simulation Theory, яка вийде у світ вже 9 листопада цього року. Варто відзначити, що обкладинкою альбому займався ілюстратор Кайл Ламберт, який попрацював над постерами до серіалу "Дуже дивні справи", "Парк Юрського періоду", "Джуманджі" та інших. Зацініть:

NEW ALBUM: Muse have announced that their new studio album, Simulation Theory, will be released on 9 November 2018.



Pre-order through the band’s Official Shop for early access to tickets for the 2019 tour: https://t.co/VhxvLEijmw



Artwork by Kyle Lambert // #SimulationTheory pic.twitter.com/5TuEV8sxlF — muse (@muse) 30 серпня 2018 р.

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