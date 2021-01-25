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Емілі Ратажковскі відповіла на чутки про пластику під час вагітності

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Ратажковскі - фото 1
Ратажковскі / instagram

29-річна модель Емілі Ратажковскі може похвалитися пухкими губами, але останнім часом вони у моделі стали ще більше. Це породило чутки, що Ратажковскі, яка зараз чекає дитину, збільшила їх за допомогою ін'єкцій.

Однак зірка ці чутки спростувала, заявивши у своєму інстаграмі, що ніколи не збільшувала губи. Але водночас Емілі зазначила, що не засуджує людей, які це робили.

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"Вагітним не можна робити ін'єкції. Об'єм крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у них можуть трохи припухнути обличчя і губи", – пояснила вона. Емілі додала, що, хоча тіло жінки сильно змінюється протягом декількох місяців, вона вдячна йому за те, що воно тепер може робити, і за його красу.

Зараз зірка приблизно на 33-му тижні вагітності. Про своє цікаве положення вона розповіла в жовтні. Дитину модель чекає від свого чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда. Стать малюка пара не розкриває. За словами зірки, вагітність для неї протікає дуже швидко і, судячи з активного способу життя, легко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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