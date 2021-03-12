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Емілі Ратажковскі стала мамою вперше і показала фото малюка

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Американська супермодель Емілі Ратажковскі народила першу дитину. Вона повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що хлопчик, якого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), народився в понеділок, 8 березня. 29-річна модель опублікувала фото, на якому годує первістка грудьми.

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"Все було наповнене любов'ю, прекрасний і чудовий ранок", – підписала знаменитість пост, який набрав 876 тисяч лайків за 20 хвилин.

Емілі Ратажковскі оголосила про першу вагітність в жовтні 2020 року, знявшись для обкладинки журналу Vogue. Вона продемонструвала фанатам живіт і підтвердила інформацію про вагітність в інтерв'ю. При цьому Емілі Ратажковскі заявила, що не буде розкривати стать дитини. "Ми не дізнаємося стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і тоді він сам повідомить нам про це", – сказала вона, зазначивши, що їй подобається ідея нав'язати дитині якомога менше гендерних стереотипів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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