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Емілі Ратажковскі опублікувала фото своїх пологів

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Американська модель і актриса Емілі Ратажковскі опублікувала знімки, зроблені під час пологів, в момент появи на світ її первістка Сильвестра Аполло. Шанувальники у захваті від фото!

Фотоколаж з'явився на її сторінці в інстаграмі 17 березня.

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На кадрах 29-річна знаменитість відображена під час пологів, в тому числі з кисневою маскою на обличчі, а також вже з новонародженою дитиною, що лежить у неї на грудях. "Між переймами, першими моментами зі Слаєм (укорочений варіант Сильвестра). Життя!", – підписала модель фотоколаж.

Публікація, за сім годин набрала більше півтора мільйона лайків і захоплених коментарів.

Емілі Ратажковскі оголосила про першу вагітність в жовтні 2020 року, знявшись для обкладинки журналу Vogue. Вона продемонструвала фанатам живіт і підтвердила інформацію про вагітність в інтерв'ю. При цьому Емілі Ратажковскі заявила, що не буде розкривати стать дитини.

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