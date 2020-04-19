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Емілі Ратажковскі розбурхала фото топлес (18+)

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Сексуальна Емілі Ратажковскі роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Сексуальна Емілі Ратажковскі роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Емілі Ратажковскі не припиняє тішити фанатів звабливими фото. Цього разу дівчина похизувалась розкішною фігурою у купальниках.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Хоч зараз дівчина і дотримується всіх правил карантину, але це не заважає їй ділитись архівними кадрами. Нещодавно на профілі власного бренду білизни для жінок Емілі з'явилась у новеньких купальниках, щоправда, топлес. До літа залишилось зовсім трохи!

Емілі Ратажковскі розбурхала фото топлес (18+) - фото 398973

Емілі Ратажковскі розбурхала фото топлес (18+) - фото 398974

Емілі Ратажковскі розбурхала фото топлес (18+) - фото 398975

Джерело всіх фото: instagram.com/inamoratawoman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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