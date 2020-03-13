Емілі Ратажковскі приміряла розстебнутий піджак на голе тіло: пікантне фото (18+)

Сексуальна американська супермодель Емілі Ратажковскі похизувалася своїм черговим спокусливим знімком. Пікантне фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Знаменита модель Емілі Ратажковскі поділилася з шанувальниками свіжим відвертим фото, на якому постала в піджаку і без спідньої білизни.

І ще: Даша Астаф'єва у спокусливій білизні перетворилася на Мерилін Монро

Так, 28-річна красуня позувала у брючному костюмі оверсайз, продемонструвавши стильний і сексуальний образ. Проте "родзинкою" кадру є те, що дівчина одягла піджак на голе тіло. Користувачі соцмережі залишилися в захваті від фотографії Ратажковскі.

Читайте також: Прикрилась лише підтяжками: зваблива Демі Роуз розхвилювала новими фото (18+)