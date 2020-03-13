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Емілі Ратажковскі приміряла розстебнутий піджак на голе тіло: пікантне фото (18+)

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Сексуальна американська супермодель Емілі Ратажковскі похизувалася своїм черговим спокусливим знімком. Пікантне фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Знаменита модель Емілі Ратажковскі поділилася з шанувальниками свіжим відвертим фото, на якому постала в піджаку і без спідньої білизни.

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Так, 28-річна красуня позувала у брючному костюмі оверсайз, продемонструвавши стильний і сексуальний образ. Проте "родзинкою" кадру є те, що дівчина одягла піджак на голе тіло. Користувачі соцмережі залишилися в захваті від фотографії Ратажковскі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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